Дзюба назвал самого вспыльчивого игрока «Локомотива»

Нападающий столичного «Локомотива» Артём Дзюба назвал самого вспыльчивого игрока «железнодорожников».

«Самый вспыльчивый на поле? Самый взрывной, пожалуй, Тикнизян. Может просто так завизжать, начать психовать. И тут же успокоиться», - передает слова форварда «Матч ТВ».

Тикнизян успешно начал новый сезон в составе «Локомотива». Армянский защитник отметился четырьмя забитыми мячами в пяти встречах. Этим летом в прессе сообщалось об интересе к игроку со стороны бременского «Вердера».

Контракт Наира с «железнодорожниками» рассчитан до середины 2026 года. Его трансферный ценник – 2,5 миллиона евро.