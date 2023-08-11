​В «Оренбурге» высказались о возможном подписании эквадорского бомбардира

В обозримом будущем состав «Оренбурга» может пополнить эквадорский нападающий Джастин Куэро. Комментарий на этот счёт дал Дмитрий Андреев, который в оренбургском клубе занимает пост спортивного директора.

«Работаем в этом направлении. Как подпишем – объявим», - сказал Андреев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Джастину Куэро 19 лет. Он забил 16 голов в 22 матчах за юношескую сборную Эквадора, что является очень солидным показателем.

Ближайший матч Премьер-лиги России «Оренбург» проведёт в субботу, 12 августа, - против «Краснодара» на своём поле.