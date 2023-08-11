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​В «Оренбурге» высказались о возможном подписании эквадорского бомбардира

11 Августа 2023 • 13:35 Комментировать
Оренбург
...
Краснодар
1 3.05 X 3.80 2 2.17
12.08 17:30

В обозримом будущем состав «Оренбурга» может пополнить эквадорский нападающий Джастин Куэро. Комментарий на этот счёт дал Дмитрий Андреев, который в оренбургском клубе занимает пост спортивного директора.

«Работаем в этом направлении. Как подпишем – объявим», - сказал Андреев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Джастину Куэро 19 лет. Он забил 16 голов в 22 матчах за юношескую сборную Эквадора, что является очень солидным показателем.

Ближайший матч Премьер-лиги России «Оренбург» проведёт в субботу, 12 августа, - против «Краснодара» на своём поле. 

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Андреев трансферы футбола - лето 2023 Джастин Куэро
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