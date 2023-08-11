Деменко — о «Краснодаре»: «Ивич пришёл выигрывать трофеи»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением об игре «быков» на старте текущего сезона.

Напомним, после трёх туров РПЛ «Краснодар» делит лидерство в турнирной таблице со «Спартаком». В активе обеих команд по девять набранных очков.

Деменко допустил, что под руководством сербского тренера Владимира Ивича «быки» способны выиграть чемпионат России.

«Понятно, что всё ещё впереди, но клуб меняется — команда играет в другой футбол, он изменился. Но Ивич пришёл выигрывать трофеи, ему нужен результат. Хочется, чтобы в этом сезоне «Краснодар» добился многого. Чемпионство? Всё возможно», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт завтра, 12 августа, против «Оренбурга». Начало — в 17:30 по московскому времени.