«Переживём, верим в лучшее»: в «Ахмате» оценили старт сезона

Гендиректор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал неудачный старт команды в новом сезоне Российской премьер-лиги.

«Старт сезона - 4 поражения в 5 матчах? Переживём! Верим в лучшее. Ещё ничего не случилось, чтобы говорить о кредите доверия Сергея Ташуева. Всё под контролем», - цитирует руководителя издание Sport24.

В рамках Российской премьер-лиги «Ахмат» одержал одну победу и потерпел два поражения. По итогам трех туров грозненская команда с тремя баллами занимает десятое место в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Ташуева сыграют против «Пари НН» на выезде.