«Оренбург» арендует форварда из Эквадора

В ближайшее время состав «Оренбурга» пополнит нападающий Джастин Куэро. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», клуб Российской премьер-лиги арендует 19-летнего Куэро у эквадорского «Индепендьенте» за 300 тысяч евро с опцией обязательного выкупа. Контракт будет рассчитан на три сезона.

Стоит отметить, что в 22 матчах за юношескую сборную Эквадора Джастин Куэро записал на свой счёт 16 голов.

Ближайший матч «Оренбург» проведёт в субботу, 12 августа. Команда Иржи Ярошика будет принимать «Краснодар» в четвёртом туре Премьер-лиги. Игра стартует в 17:30 по московскому времени.