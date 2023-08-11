«Урал» сообщил, сколько билетов продано на матч со «Спартаком»

В екатеринбургском «Урале» сообщили, сколько билетов реализовано на предстоящий поединок четвертого тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака».

«На данный момент продано около 19 тысяч билетов», - передает слова пресс-службы клуба издание «Спорт-Экспресс».

Матч состоится в пятницу, 11 августа, на стадионе в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по столичному времени. Текстовую онлайн-трансляцию поединка проведет Liveresult.ru.

В преддверии сегодняшнего поединка хозяева занимают четвертое место в турнирной таблице, а гости располагаются на первой строчке.