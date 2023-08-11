Радимов: «Реал Сосьедад» даже лучше для Захаряна, чем «Челси»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о потенциальном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Если Арсен туда попадет, то для него это шикарный вариант. Мне кажется, «Реал Сосьедад» даже лучше для Арсена, чем «Челси» и какой-нибудь голландский клуб», - передает слова Радимова издание Metaratings.ru.

Ранее в испанских СМИ появилась новость, что «Реал Сосьедад» покупает Захаряна за 12 миллионов евро. 20-летний полузащитник связан контрактными обязательствами с «Динамо» до середины 2024 года.