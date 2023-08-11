Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
17000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
100000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
20000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Почётный президент РФС заявил, что не знает, кто такой Норманн эксклюзив

11 Августа 2023 • 15:00 Комментировать (1)

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» признался, что не знает полузащитника Матиаса Норманна, который в одностороннем порядке разорвал контракты с «Ростовом» и «Динамо».

«Откуда я знаю, можно было ожидать от него этого или нет? Во-первых, я вообще не знаю, кто такой Норманн. Во-вторых, я понятия не имею, что он в «Динамо» или «Ростове» был. Для меня эта фигура абсолютно не знакомая», — сказал Колосков.

27-летний норвежец стал игроком «Ростова» зимой 2019 года, он перешёл из английского «Брайтона» за 1,7 млн евро. Затем летом 2021 года футболист отправился в аренду на сезон в «Норвич», а осенью 2022 года уже играл за «Динамо». Соглашение по аренде с московским клубом у Норманна истекает на следующей неделе. А действующий контракт с «Ростовом» рассчитан вовсе до лета 2025 года.

Причиной разрыва контрактов с российскими клубами стала атака дронов на Москва-Сити.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Вячеслав Колосков РПЛ Матиас Норманн трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
17000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
100000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
20000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Папаня
11 Августа 2023 в 15:14
И правильно. Даже если и знал, надо забыть. С теми, кто еще не понял, что все идет по плану, нам не по пути.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.08.23 в 18:00
Урал Урал
Спартак Москва Спартак Москва
3.70 3.70 2.04
Видео
12.08.23 в 15:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.96 3.70 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Августа
15:43 · Россия. Премьер-лига
​Турецкий клуб готов предложить «Динамо» 3 млн евро за Сазонова
15:43 · Россия. Мелбет-Первая лига
В воскресенье «Акрон» будет гостить у «СКА-Хабаровска»
15:38 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» отреагировали на информацию о проблемах с Барриосом
15:27 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Спартак» обыграет «Урал», но больше трёх забитых мячей в Екатеринбурге точно не будет»
15:24 · Россия. Премьер-лига
​Мухин пошутил о возрасте Набабкина
15:19 · Россия. Премьер-лига
​Семак назвал проблему «Зенита»
15:05 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Спартак» выглядит предпочтительнее «Урала», но от команды из Екатеринбурга можно ожидать всего»
14:56 · Россия. Премьер-лига
​Мухин высказался о дубле в дерби с «Локомотивом»
14:48 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «На матч с «Уралом» выйдет тот же состав «Спартака», который играл с «Рубином»
14:45 · Россия. Премьер-лига
​Мухин назвал своего главного конкурента в ЦСКА
14:37 · Россия. Премьер-лига
​Семак: «Факелу» немного не повезло»
14:32 · Россия. Премьер-лига
Бышовец считает, что Захаряну лучше остаться в «Динамо»
14:32 · Россия. Премьер-лига
​Семак высказался о восстановлении травмированных игроков «Зенита»
14:14 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Абаскаль будет в числе лучших тренеров мира»
13:55 · Россия. Премьер-лига
​Промеса подозревают в контрабанде наркотиков – следующее слушание пройдёт через несколько месяцев
Все новости
Рекомендуем