Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» признался, что не знает полузащитника Матиаса Норманна, который в одностороннем порядке разорвал контракты с «Ростовом» и «Динамо».

«Откуда я знаю, можно было ожидать от него этого или нет? Во-первых, я вообще не знаю, кто такой Норманн. Во-вторых, я понятия не имею, что он в «Динамо» или «Ростове» был. Для меня эта фигура абсолютно не знакомая», — сказал Колосков.

27-летний норвежец стал игроком «Ростова» зимой 2019 года, он перешёл из английского «Брайтона» за 1,7 млн евро. Затем летом 2021 года футболист отправился в аренду на сезон в «Норвич», а осенью 2022 года уже играл за «Динамо». Соглашение по аренде с московским клубом у Норманна истекает на следующей неделе. А действующий контракт с «Ростовом» рассчитан вовсе до лета 2025 года.

Причиной разрыва контрактов с российскими клубами стала атака дронов на Москва-Сити.