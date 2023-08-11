​Тихонов: Перед «Спартаком» может открыться дорога к чемпионству

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов оценил перспективы команды после удачного старта сезона.

Как известно, «Спартак» выиграл все пять прошедших матчей – три в Премьер-лиге и два в Кубке России.

Тихонов считает, что уже в обозримом будущем перед «Спартаком» может открываться дорога к чемпионству.

«Если «Спартак» обыграет «Урал», удачно сыграет с «Зенитом», то можно сказать, что дорога [к чемпионству] будет открыта, не то, чтобы открыта полностью, но будет отличный психологический шаг, потому что когда выигрываешь матчи подряд, потом идёт по накатанной», - сказал Тихонов, чьи слова приводит ТАСС.

В последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2017 году. Тогда главным тренером команды был итальянский специалист Массимо Каррера. В настоящий момент «красно-белых» возглавляет испанец Гильермо Абаскаль.