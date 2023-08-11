«Страсбург» надеется подписать Захаряна

Боссы «Страсбурга» по-прежнему заинтересованы в подписании полузащитника Арсена Захаряна, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Грач Хачатрян.

Как информирует журналист, французский клуб до сих пор ведет переговоры с «бело-голубыми» относительно возможной сделки по 20-летнему футболисту.

Кроме «Страсбурга», Захарян находится в сфере интересов испанского «Реал Сосьедада». В прессе появилась новость, что клуб Ла Лиги готов заплатить за российского игрока 12 миллионов евро.

Арсен является воспитанником академии «бело-голубых». Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины следующего года.