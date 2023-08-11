Тихонов: «У «Спартака» самая сильная скамейка, им не нужно жаловаться»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов дал комментарий по поводу календаря московской команды.

Стоит сказать, что ранее по поводу слишком плотного графика игр возмущался тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль.

По словам Тихонова, со стороны «Спартака» не слишком правильно жаловаться на календарь. Экс-игрок отметил, что в Европе команды проводят даже по три игры в неделю.

«Нам тяжело, к такому графику не привыкли, но я думаю, что у «Спартака» самая сильная скамейка, то есть обойма большого количества качественных футболистов, так что «Спартаку» не нужно жаловаться, нужно выходить и обыгрывать «Урал», - сказал Тихонов, чьи слова приводит ТАСС.

«Спартак» проведёт гостевой матч четвёртого тура Премьер-лиги против «Урала» в пятницу вечером. Не пропустите текстовую трансляцию на станицах портала LiveResult.