Кечинов назвал фаворита матча «Урал» - «Спартак»

Экс-игрок столичного «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящем матче екатеринбургского «Урала» против «красно-белых» в рамках четвертого тура Премьер-лиги.

«Спартак» забьёт, а вот насчёт обороны есть сомнения. «Урал» здорово начал чемпионат, набрал ход. Не ожидаю лёгкой прогулки в матче с «Уралом», но «Спартак» - мой фаворит», - приводятся слова Кечинова на страницах издания «Чемпионат».

Матч «Урал» - «Спартак» состоится в пятницу, 11 августа, на стадионе в Екатеринбурге. Начало встречи запланировано в 18:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.