Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что полузащитник Эдуард Сперцян - индивидуальный игрок, а не лидер.

«Сперцян не то, чтобы лидер, он индивидуальный футболист и в какой-то степени он берёт игру на себя, не боится это делать. А в команде всё равно большая часть игроков – командные. Допустим, как «Спартак», вот выходят лидеры, Промес, например, с «Пари НН» и сразу обострил ситуацию и обострил игру, это лидер. У «Краснодара» сказать, что есть лидер, который способен перевернуть игру, пока нельзя. Просто есть игрок, который может получить мяч, развернуть игру, продолжить атаку. В основном в «Краснодаре» больше командные действия просматриваются», — сказал Деменко.

В нынешнем сезоне 23-летний Сперцян провёл четыре игры за «быков» во всех турнирах и отметился голом и двумя результативными передачами. Его стоимость на трансферном рынке по оценке Transfermarkt составляет 12 млн евро, а контракт рассчитан до лета 2026 года.