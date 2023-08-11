В «Реал Сосьедаде» прокомментировали новость о трансфере Захаряна

В испанском «Реал Сосьедаде» отреагировали на новость о потенциальном переходе полузащитника сборной России и московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«Я не могу ничего из этого подтвердить», - передает слова пресс-атташе клуба Луиса Арконады издание Sport24.

Ранее в прессе сообщалось, что Захарян договорился о трансфере с «Реал Сосьедадом». Сумма сделки оценивается в 12 миллионов евро.

Арсен провел за «бело-голубых» три игры в текущем сезоне РПЛ. Хавбек забил гол и сделал результативную передачу. Трудовое соглашение хавбека с московским клубом истекает по завершении сезона-2023/2024.