Бубнов: «Спартак» в состоянии вскрыть оборону «Урала»

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов высказался о предстоящем матче «красно-белых» против «Урала».

«По прошлому сезону «Урал» для «Спартака» был неудобным соперником. Но сейчас «красно-белые» прибавили, особенно в атаке. По своему потенциалу гости, конечно, фавориты», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Эксперт считает, что «Спартак» способен вскрыть оборону «Урала», как бы ее не выстраивал наставник «шмелей» Виктор Ганчаренко, ведь «красно-белые» превосходят соперника по уровню игроков.

Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги между «Уралом» и «Спартаком» пройдет в пятницу, 11 августа. Начало игры запланировано на 18:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию, которую проведет портал LiveResult.