Дзюба назвал самого перспективного футболиста «Локомотива»

Центрфорвард московского «Локомотива» Артём Дзюба назвал игроков «железнодорожников» с наибольшими перспективами.

«Если по возрасту взять, то Пиняев, конечно. Раков и Щетинин - очень талантливые ребята. Но если по таланту, то мне кажется, что самый такой – Глушенков», - передает слова 34-летнего футболиста «Матч ТВ».

«Локомотив» после трех туров Премьер-лиги набрал четыре балла и занимает восьмое место в турнирной таблице. В следующем поединке «железнодорожники» на «РЖД Арене» примут самарские «Крылья Советов». Встреча состоится в субботу, 12 августа, стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.