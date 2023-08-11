Байрамян признался, что «Ростову» трудно из-за отсутствия Осипенко

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился комментарием об отсутствии защитника команды Максима Осипенко, который продолжает восстанавливаться после мышечной травмы.

«Осипенко — лидер обороны, один из лучших в «Ростове», сильный футболист. Без него трудно всей команде, в первую очередь оборонительной линии», — приводит слова Байрамяна «Матч ТВ».

В текущем сезоне Осипенко принял участие в трех матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

После трех туров «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка.

Следующим соперником подопечных Валерия Карпина станет «Рубин». Игра четвертого тура РПЛ пройдет 12 августа и начнется в 20:00 по мск.