Пономарёв: «Слуцкий — это случайный человек в футболе»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о бывшем главном тренере «армейцев» и «Рубина» Леониде Слуцком.

«Слуцкого даже не хочу вспоминать. Случайный человек в футболе. Ему повезло с командой [ЦСКА], она сама играла. Назвал состав — и каждый знает свое дело», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что Слуцкий попробовал себя в европейских клубах, но у него там ничего не получилось и никогда не получится.

Напомним, Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Кроме того, тренер работал в английском «Халл Сити», нидерландском «Витессе» и других клубах. Последней командой 52-летнего специалиста был казанский «Рубин» (2019-2022).