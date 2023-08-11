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Пономарёв: «Слуцкий — это случайный человек в футболе»

11 Августа 2023 • 12:21 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Сочи
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13.08 20:00

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о бывшем главном тренере «армейцев» и «Рубина» Леониде Слуцком.

«Слуцкого даже не хочу вспоминать. Случайный человек в футболе. Ему повезло с командой [ЦСКА], она сама играла. Назвал состав — и каждый знает свое дело», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что Слуцкий попробовал себя в европейских клубах, но у него там ничего не получилось и никогда не получится.

Напомним, Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Кроме того, тренер работал в английском «Халл Сити», нидерландском «Витессе» и других клубах. Последней командой 52-летнего специалиста был казанский «Рубин» (2019-2022).

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Леонид Слуцкий Владимир Пономарёв
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Комментарии (1)
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Levlimin
11 Августа 2023 в 13:42
Впервые согласен с Владимиром Пономаревым. В отношении Слуцкого он прав, при составе ЦСКА и особо выделяю Вагнера Лава, Жиркова Ю., Жо и Думбия, можно было играть с любым средним тренером.
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