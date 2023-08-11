Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым метафорично оценил игру московского «Спартака» в новом сезоне.

- «Спартак» хорош за счёт движения вперёд. Открываются, опасных моментов создают много. Такая игра завораживает, как кружащиеся осенние листья. «Спартак» нацелен на чемпионство. Всё будет зависеть от междоусобных игр между «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА. Ну и ещё, может, между «Динамо» и «Краснодаром».

Матч 4-го тура РПЛ «Урал» – «Спартак» начнётся сегодня, 11 августа, в 18:00 по московскому времени.