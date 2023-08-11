Магомед-Шапи Сулейманов заявил, что «Зенит» никогда не превосходил по уровню «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов ответил на вопрос, почему «быки» могут стать чемпионами в новом сезоне РПЛ.

«А почему нет? У нас отличная команда, мы можем стать чемпионами. В России не вижу ни одну команду, которая сильнее всех. «Зенит»? Я не считаю, что они уровнем выше «Краснодара», — заявил Сулейманов «РБ Спорту».

Футболист признался, что всегда считал «Краснодар» и «Зенит» командами одного уровня, «сине-бело-голубые» не были сильнее «быков».

За три тура «Краснодар» набрал девять очков и занимает вторую строчку в чемпионате России. «Зенит» располагается на седьмой позиции, сумев пополнить свою копилку только на четыре балла.