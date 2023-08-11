Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «Рано говорить об успехах «Спартака» и «Краснодара» эксклюзив

11 Августа 2023 • 12:04 Комментировать

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил турнирные расклады Российской премьер-лиги.

«У нас цыплят по весне считают. Пока идёт раскачка, команды ещё не задействовали все свои ресурсы. Рано говорить об успехах «Спартака» и «Краснодара». Да, сейчас эти команды в лидерах, но кого их положение осенью будет волновать в конце сезона?

У ЦСКА тоже есть свои проблемы. Кто мог подумать, что у клуба будут трудности в обороне?

В том же «Спартаке» могут дисквалифицировать Промеса, к этому надо быть готовым тренерам. Каждая команда должна решать свои проблемы. В команде есть Бонгонда, он играет на позиции перевёрнутого вингера. У него должен быть хороший дриблинг, обводка и удар. Он соответствует этому набору. Он знает своё дело, парень обученный и даёт результат.

У «Ростова» с «Краснодаром» свои проблемы с логистикой, у «Факела» и «Балтики» свои трудности», - сказал Масалитин.

После трех туров «Спартак» занимает первое место, «Краснодар» идет вторым, а топ-3 замыкают «Крылья Советов».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Валерий Масалитин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.08.23 в 18:00
Урал Урал
Спартак Москва Спартак Москва
3.70 3.70 2.04
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Августа
12:21 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Слуцкий — это случайный человек в футболе»
12:09 · Россия. Премьер-лига
Магомед-Шапи Сулейманов заявил, что «Зенит» никогда не превосходил по уровню «Краснодар»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Нападающий ЦСКА сообщил об интересе из Италии
12:00 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Спартаку» будет непросто в выездном матче с «Уралом»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Гайч высказался о получении российского паспорта
11:48 · Россия. Премьер-лига
Кривцов рассказал о задаче «Краснодара» в РПЛ
11:46 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Почти не сомневаюсь, что Азмун в Россию сейчас не вернётся»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Гайч: «Русский - очень сложный язык, пока выучил только базовые вещи»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Урал» будет упираться, но «Спартак» выиграет»
11:20 · Россия. Премьер-лига
«Надо стать звездой в РПЛ»: Ловчев дал совет Захаряну
11:11 · Россия. Премьер-лига
Богосавац: «Ахмат» совершил ошибки, которые привели к голам «Балтики»
11:05 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис рассказал, в каком случае Головин может вернуться в РПЛ
10:53 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Урала» Итало: «После матча с «Ростовом» я был вымотан»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Кади назвал главного конкурента «Краснодара» в РПЛ
10:27 · Россия. Премьер-лига
Олусегун: «Краснодар» хочет выиграть РПЛ»
Все новости
Рекомендуем