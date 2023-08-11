Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил турнирные расклады Российской премьер-лиги.

«У нас цыплят по весне считают. Пока идёт раскачка, команды ещё не задействовали все свои ресурсы. Рано говорить об успехах «Спартака» и «Краснодара». Да, сейчас эти команды в лидерах, но кого их положение осенью будет волновать в конце сезона?

У ЦСКА тоже есть свои проблемы. Кто мог подумать, что у клуба будут трудности в обороне?

В том же «Спартаке» могут дисквалифицировать Промеса, к этому надо быть готовым тренерам. Каждая команда должна решать свои проблемы. В команде есть Бонгонда, он играет на позиции перевёрнутого вингера. У него должен быть хороший дриблинг, обводка и удар. Он соответствует этому набору. Он знает своё дело, парень обученный и даёт результат.

У «Ростова» с «Краснодаром» свои проблемы с логистикой, у «Факела» и «Балтики» свои трудности», - сказал Масалитин.

После трех туров «Спартак» занимает первое место, «Краснодар» идет вторым, а топ-3 замыкают «Крылья Советов».