Нападающий ЦСКА сообщил об интересе из Италии

Форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч в беседе с журналистами дал комментарий относительно своего будущего.

«Ничего не знаю по этому поводу. Да, есть интерес из Италии, но хочу сосредоточиться на ЦСКА. Моя голова, весь мой фокус и центр внимания принадлежит именно этому клубу», - передает слова аргентинского футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Трудовое соглашение между Адольфо и ЦСКА рассчитано до середины 2025 года. В прошлом сезоне нападающий выступал на правах аренды за «Верону». 24-летний аргентинец принял участие в 17 поединках чемпионата Италии, в которых отметился двумя забитыми мячами.