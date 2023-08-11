Шикунов: «Спартаку» будет непросто в выездном матче с «Уралом»

Российский функционер Александр Шикунов высказался в преддверии матча четвёртого тура Российской премьер-лиги, в котором «Урал» примет «Спартак».

«Матч будет очень интересным. «Урал» в полном порядке. Будет интересно, как сыграют. Ясно, что у «Спартака» преимущество, но это выездной матч. «Красно-белым» будет непросто», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

После трех туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав девять очков. «Урал» располагается на четвертом месте, имея в своей копилке семь баллов.

Матч «Урал» - «Спартак» состоится сегодня, 11 августа. Портал LiveResult проведет прямую трансляцию встречи в текстовом формате. Начало события — в 18:00 по московскому времени.