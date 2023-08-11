Гайч высказался о получении российского паспорта

Аргентинский центрфорвард Адольфо Гайч, который выступает за столичный ЦСКА, высказался насчет возможного получения российского паспорта.

«Не знаю, если у меня такая возможность. Я имею уже два гражданства. Не знаю, будет ли возможность получить третье», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».

Адольфо связан трудовыми обязательствами с «армейцами» до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость аргентинца в 1,8 миллиона евро.

В новом розыгрыше Российской премьер-лиги нападающий принял участие в двух встречах, не отметившись голевыми действиями.