Кривцов рассказал о задаче «Краснодара» в РПЛ

Хавбек «Краснодара» Никита Кривцов рассказал о задаче команды в новом розыгрыше Российской премьер-лиги. По словам игрока, «быки» ставят максимальные цели в чемпионате страны.

«Задача «Краснодара» - занять место как можно выше и стараться выигрывать каждую игру», - поведал футболист в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, что краснодарская команда стартовала с трех подряд побед в Премьер-лиге. «Быки» с девятью баллами занимают второе место, уступая лидирующему «Спартаку» по дополнительным показателям.

В четвертом туре «Краснодар» на выезде померяется силами с «Оренбургом».