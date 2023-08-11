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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кривцов рассказал о задаче «Краснодара» в РПЛ

11 Августа 2023 • 11:48 Комментировать

Хавбек «Краснодара» Никита Кривцов рассказал о задаче команды в новом розыгрыше Российской премьер-лиги. По словам игрока, «быки» ставят максимальные цели в чемпионате страны.

«Задача «Краснодара» - занять место как можно выше и стараться выигрывать каждую игру», - поведал футболист в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, что краснодарская команда стартовала с трех подряд побед в Премьер-лиге. «Быки» с девятью баллами занимают второе место, уступая лидирующему «Спартаку» по дополнительным показателям.

В четвертом туре «Краснодар» на выезде померяется силами с «Оренбургом».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Никита Кривцов
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