Агент: «Почти не сомневаюсь, что Азмун в Россию сейчас не вернётся»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун, ранее выступавший за «Зенит», вряд ли вернётся в петербургский клуб. Об этом сообщил агент Кова Тилавпур, связанный с иранским футбольным рынком.

По словам агента, 28-летний футболист имеет продолжения из чемпионатов Франции и Саудовской Аравии, поэтому вариант с возвращением в «Зенит» сторона Азмуна сейчас не рассматривает.

«Почти не сомневаюсь, что Азмун в Россию сейчас не вернётся. У Сердара сейчас есть предложения из Франции и Саудовской Аравии», — приводит слова Тилавпура «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Байер» намерен заработать на продаже своего футболиста минимум 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне нападающий провёл в составе леверкузенской команды 33 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ирана в 12 миллионов евро.