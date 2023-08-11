Гайч: «Русский - очень сложный язык, пока выучил только базовые вещи»

Легионер московского ЦСКА Адольфо Гайч в разговоре с журналистами рассказал об изучении русского языка.

«Русский - очень сложный язык. Пока выучил только базовые вещи, которые нужны для общения. В остальном ваш язык намного сложнее итальянского», - приводятся слова аргентинского нападающего на страницах издания Sport24.

Напомним, что Адольфо перебрался в «армейский» клуб из «Сан-Лоренсо» в 2020 году. Форвард не сумел закрепиться в составе ЦСКА, а потому выступал на правах аренды за итальянские «Беневенто» и Верону», а также испанскую «Уэску».

В новом сезоне РПЛ Гайч сыграл два поединка и получил желтую карточку.