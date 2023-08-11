Селюк: «Урал» будет упираться, но «Спартак» выиграет»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча четвёртого тура РПЛ, в котором «Урал» примет на своём поле «Спартак».

Селюк назвал «красно-белых» фаворитами предстоящей встречи, предположив, что гости одержат победу с разницей в более чем один мяч.

«Урал» будет упираться, но «Спартак» выиграет. «Красно-белые» сейчас показывают хорошую вариативность в атаке. Мой прогноз — победа «Спартака», даже можно взять с форой минус 1», — цитирует Селюка «СпортКП».

Матч «Урал» — «Спартак» состоится сегодня, 11 августа. Начало — в 18:00 по московскому времени. Отметим, что на данный момент «красно-белые» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая четвёртый «Урал» на два очка.