«Надо стать звездой в РПЛ»: Ловчев дал совет Захаряну

Ветеран московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев дал совет полузащитнику столичного «Динамо» Арсену Захаряну, интерес к которому проявляют европейские клубы.

«Ему не нужно хвататься за «Страсбург». Не надо переходить от «Челси» и «Лацио» к «Страсбургу». Надо стать звездой в РПЛ. Сейчас не надо никуда ехать», - приводятся слова Ловчева в его телеграм-канале.

Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до середины 2024 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро. В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел три матча, забил гол и сделал результативный пас.