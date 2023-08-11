Богосавац: «Ахмат» совершил ошибки, которые привели к голам «Балтики»

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац высказался о поражении своей команды от «Балтики» (0:2) в матче группового этапа Кубка России.

По мнению футболиста, к голам «Балтики» привели ошибки игроков «Ахмата». Богосавац отметил, что в Кубке России для грозненцев ещё ничего не потеряно, призвав свою команду сосредоточиться на следующих матчах.

«Ахмат» совершил ошибки, которые привели к голам соперника. Однако нам надо было раньше забивать. В Кубке ещё ничего не потеряно, мы продолжаем работать и ждём следующий матч», — цитирует Богосаваца «Матч ТВ».

После двух туров группового этапа Кубка России «Ахмат» занимает последнее четвёртое место в квартете С, не имея в своём активе ни одного набранного очка. Свой следующий матч грозненцы проведут 14 августа против «Пари НН» в рамках четвёртого тура РПЛ. Начало — в 19:30 по московскому времени.