Канчельскис рассказал, в каком случае Головин может вернуться в РПЛ

Экс-нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался насчет возможного возвращения полузащитника Александра Головина в РПЛ. В настоящий момент хавбек выступает за «Монако».

«Если бы российские клубы играли в еврокубках, то можно было бы рассматривать вариант возвращения. Но ему нужно верить, что у него будут предложения из более сильных команд», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

Головин играет за монегасков с 2018 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость россиянина, согласно оценке Transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.