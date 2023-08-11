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Защитник «Урала» Итало: «После матча с «Ростовом» я был вымотан»

11 Августа 2023 • 10:53 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
Через 5 ч. 43 мин.

Новичок «Урала» Итало рассказал, как пропуск части сборов команды сказывается на его самочувствии.

Напомним, 21-летний защитник перешёл в «Урал» в начале июля текущего года из португальской «Санта-Клары» на правах аренды. По словам Итало, в физическом плане первые матчи сезона даются ему непросто.

«Так как я пропустил часть сборов, во время матчей чувствовалась усталость. Особенно сильно это ощущалось после полностью проведённой встречи с «Ростовом». Я был вымотан», — цитирует Итало «Матч ТВ».

Свой ближайший матч «Урал» проведёт сегодня, 11 августа, против «Спартака» в рамках четвёртого тура РПЛ. Игра пройдёт в Екатеринбурге и начнётся она в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Итало
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