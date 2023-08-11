Кади назвал главного конкурента «Краснодара» в РПЛ

Хавбек «Краснодара» Кади Боржес высказался о задачах своей команды на предстоящий сезон, а также назвал главного конкурента «быков».

«Мы нацелены не просто на первую тройку в чемпионате, а на борьбу за чемпионство. Кто наш самый главный соперник? «Зенит», конечно», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

После трех туров чемпионата России краснодарская команда с девятью баллами занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Спартаку» по дополнительным показателям.

В следующем матче «Краснодар встретится с «Оренбургом» на выезде.