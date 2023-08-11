Олусегун: «Краснодар» хочет выиграть РПЛ»

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун заявил на намерении выиграть с нынешним клубом чемпионский титул РПЛ.

«Мы можем выйти из группы Кубка, выиграв следующую игру. Что касается РПЛ, мы хотим выиграть чемпионат. Быть чемпионами - наша мечта. Уверен, это возможно в этом сезоне», - передает слова нападающего издание «Чемпионат».

Краснодарский клуб стартовал в Премьер-лиге с трех побед подряд. В следующем поединке «быки» на выезде встретятся с «Оренбургом». Матч четвертого тура состоится в субботу, 12 августа.

В этом сезоне Олусегун провел три матча в чемпионате и отметился голевой передачей.