Талалаев назвал причины успешной игры «Спартака»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился мнением о причинах успешной игры «Спартака» в нынешнем сезоне.

После трёх туров РПЛ «красно-белые» возглавляют турнирную таблицу, набрав девять очков. По мнению Талалаева, «Спартак» добивается успехов за счёт глубокой скамейки и стабильной игры.

«Основные причины — глубокая скамейка, стабильность, тренер остался с прошлого сезона. У «Спартака» и так был приличный основной состав, а летом они докупили ярких футболистов. От этого всё и получается», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт уже сегодня, 11 августа, против «Урала». Игра пройдёт в Екатеринбурге и начнётся она в 18:00 по московскому времени.