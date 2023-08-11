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«Ростов» потерял защитника на месяц

11 Августа 2023 • 10:16 Комментировать

29-летний защитник «Ростова» Максим Осипенко проведет месяц на больничном, об этом рапортует издание «РБ Спорт».

Как стало известно журналистам, футболист не поможет своей команде в ближайших поединках из-за повреждения мышц.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Осипенко принял участие в двух встречах, в которых отметился одним забитым мячом.

Ближайший матч «Ростов» проведет против казанского «Рубина» в рамках четвертого тура чемпионата России. Встреча состоится в субботу, 12 августа. После трех туров подопечные Валерия Карпина занимают девятое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Максим Осипенко
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