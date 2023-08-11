Известна зарплата Рябчука в «Спартаке»

Стало известно, сколько будет зарабатывать в московском «Спартаке» защитник Олег Рябчук. Этим летом молдавский игрок перебрался в стан «красно-белых» из греческого «Олимпиакоса».

Согласно данным Moldfootball.com, заработная плата футболиста в российском топ-клубе составит 1,8 миллиона евро плюс бонусы.

25-летний защитник заключил со «Спартаком» трехлетнее трудовое соглашение, которое рассчитано до конца июня 2026 года. Трансфер Рябчука обошелся «красно-белым» в шесть миллионов евро.

Ближайший матч «народная команда» сыграет против «Урала» сегодня, 11 августа», в Екатеринбурге.