Гладилин: «Спартак» обыграет «Урал», если сыграет в полную силу»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча четвёртого тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Уралом».

Эксперт отметил хорошую форму «Урала», подчеркнув, что если «Спартак» рассчитывает бороться за чемпионский титул, то должен обыгрывать такие команды.

«Под такими командами я подразумеваю те коллективы, которые явно не будут бороться ни за медали, ни за выживание. Лёгкой прогулки в Екатеринбурге для «Спартака» не будет, но они победят, если сыграют в полную силу и с полной самоотдачей», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Матч «Урал» — «Спартак» состоится сегодня, 11 августа, в Екатеринбурге. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. На данный момент «красно-белые» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая четвёртый «Урал» на два очка.