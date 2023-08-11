Гендиректор «Факела» Асхабадзе: «Мы не плачемся, но у нас самые скромные возможности»

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе высказался на тему того, что воронежский клуб называют самый бедным в РПЛ.

Асхабадзе согласился с тем, что «Факел» обладает скромными финансовыми возможностями. При этом функционер подчеркнул, что это не говорит о слабости команды.

«Мы не плачемся о том, что самые бедные, но констатация факта — это то, что у нас самые скромные возможности. Нас не надо жалеть, мы просто констатируем факт, что наши финансовые возможности ограничены», — цитирует Асхабадзе «РБ Спорт».

После трёх туров РПЛ «Факел» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка. Свой следующий матч команда из Воронежа проведёт в воскресенье, 13 августа, против «Зенита». Игра состоится в Санкт-Петербурге и начнётся она в 17:30 по московскому времени.