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Гендиректор «Факела» Асхабадзе: «Мы не плачемся, но у нас самые скромные возможности»

11 Августа 2023 • 09:18 Комментировать
Зенит
...
Факел
13.08 17:30

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе высказался на тему того, что воронежский клуб называют самый бедным в РПЛ.

Асхабадзе согласился с тем, что «Факел» обладает скромными финансовыми возможностями. При этом функционер подчеркнул, что это не говорит о слабости команды.

«Мы не плачемся о том, что самые бедные, но констатация факта — это то, что у нас самые скромные возможности. Нас не надо жалеть, мы просто констатируем факт, что наши финансовые возможности ограничены», — цитирует Асхабадзе «РБ Спорт».

После трёх туров РПЛ «Факел» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка. Свой следующий матч команда из Воронежа проведёт в воскресенье, 13 августа, против «Зенита». Игра состоится в Санкт-Петербурге и начнётся она в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Роман Асхабадзе
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