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Игрок «Динамо» Бальбуэна: «Рад, что тренер доверил капитанскую повязку»

11 Августа 2023 • 09:08 Комментировать

Защитник столичного «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о своем назначении капитаном «бело-голубых».

«Рад, что тренер доверил капитанскую повязку. Но для меня это не так важно, потому что моя роль от этого не поменялась. Я так же хочу помогать команде, клубу и болельщикам», - приводятся слова футболиста на страницах издания «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 31-летний парагваец провел три поединка, в которых сделал одну результативную передачу.

Следующий матч «Динамо» сыграет на своем поле против калининградской «Балтики». Встреча состоится 13 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фабиан Бальбуэна
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