Игрок «Динамо» Бальбуэна: «Рад, что тренер доверил капитанскую повязку»

Защитник столичного «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о своем назначении капитаном «бело-голубых».

«Рад, что тренер доверил капитанскую повязку. Но для меня это не так важно, потому что моя роль от этого не поменялась. Я так же хочу помогать команде, клубу и болельщикам», - приводятся слова футболиста на страницах издания «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 31-летний парагваец провел три поединка, в которых сделал одну результативную передачу.

Следующий матч «Динамо» сыграет на своем поле против калининградской «Балтики». Встреча состоится 13 августа.