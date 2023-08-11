Форвард «Краснодара» Сулейманов: «Надеюсь, в Россию скоро вернутся еврокубки»

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов надеется, что в скором будущем российские клубы вернутся в еврокубки.

«Скучаю по еврокубкам. Думаю, каждый футболист, который играл в еврокубках, понимает, что это такое, какая это атмосфера. Надеюсь, в Россию тоже скоро вернутся еврокубки», - приводит слова Сулейманова издание «Известия».

Напомним, что Россия отстранена от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.

Ближайший поединок краснодарцы проведут против «Оренбурга» в рамках четвертого тура Премьер-лиги. Встреча состоится в субботу, 12 августа.