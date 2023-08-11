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Грулёв хочет играть за сборную России

11 Августа 2023 • 07:35 Комментировать

24-летний форвард Вячеслав Грулёв заявил о намерении попробовать свои силы в национальной сборной России.

«Я две игры только сыграл на таком уровне. Хотел бы, конечно, поиграть за сборную. Мне очень интересно попробовать себя там. Буду стараться доказать свой уровень, чтобы туда позвали», - передает издание «Известия» слова нападающего.

В стартовавшем сезоне Грулёв сыграл за московский коллектив пять поединков во всех турнирах. Нападающий отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Следующий матч «Динамо» проведет против «Балтики» 13 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Вячеслав Грулёв
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