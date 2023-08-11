Мостовой пояснил главное преимущество «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой считает солидную скамейку запасных одним из больших преимуществ клуба, который начал сезон с трех побед кряду. Мостовой предрекает «Спартаку» успех и в предстоящей игре четвертого тура против «Урала».

- У красно-белых как раз в ротации и преимущество. С «Нижним» в Кубке России они вроде мучились, но вышли люди и решили все вопросы в игре. Так же, как в свое время и в «Зените» выходили игроки и решали такие вопросы, - цитирует Мостового Rusfootball.info.

Александр Мостовой выступал за московский «Спартак» с 1987 по 1991 год.