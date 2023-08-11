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Колыванов: «Зениту» будет непросто догнать «Спартак»

11 Августа 2023 • 03:53 Комментировать

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России, Игорь Колыванов, поделился своим мнением о перспективе борьбы за титул. Колыванов уверен в том, что начавшийся сезон не станет для питерского клуба столь же легкой прогулкой, как прошлый, он считает, что чемпиону будет трудно нагнать прекрасно начавший сезон московский «Спартак».

- Сейчас пять очков, будет восемь, если «Зенит» проиграет «Спартаку». Это уже ощутимая разница. Догонять всегда тяжелее, поэтому «Зениту» нужно сейчас много сил приложить, чтобы очки больше не терять. Но это будет непросто, - цитирует слова Колыванова Газета.Ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Игорь Колыванов
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