Селюк: «Моим клиентам звонят и предлагают приостановить контракт»

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк дал понять, что его клиенты регулярно получают предложения от европейских клубов, причем в форме идеи приостановить действие контрактов с российскими клубами - иными словами, проявить непорядочность. Но, по словам Селюка, никто не пошел на такое.

- Моим футболистам тоже звонят, в частности Конате и говорят: «Ты не хочешь куда-то приостановить или ещё что-то»? Это делают многие футболисты и так далее. Естественно, никому в голову не придёт, ни Нене, ни Конате, ни другим моим футболистам приостанавливать контакт, - цитирует слова Селюка издание Vprognoze.ru.

Напомним, что четвертый тур российского чемпионата по футболу стартует уже сегодня вечером с матча между «Уралом» и «Спартаком».