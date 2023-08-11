Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк: «Моим клиентам звонят и предлагают приостановить контракт»

11 Августа 2023 • 02:44 Комментировать

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк дал понять, что его клиенты регулярно получают предложения от европейских клубов, причем в форме идеи приостановить действие контрактов с российскими клубами - иными словами, проявить непорядочность. Но, по словам Селюка, никто не пошел на такое.

- Моим футболистам тоже звонят, в частности Конате и говорят: «Ты не хочешь куда-то приостановить или ещё что-то»? Это делают многие футболисты и так далее. Естественно, никому в голову не придёт, ни Нене, ни Конате, ни другим моим футболистам приостанавливать контакт, - цитирует слова Селюка издание Vprognoze.ru.

Напомним, что четвертый тур российского чемпионата по футболу стартует уже сегодня вечером с матча между «Уралом» и «Спартаком». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.08.23 в 18:00
Урал Урал
Спартак Москва Спартак Москва
3.70 3.70 2.04
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Августа
03:53 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Зениту» будет непросто догнать «Спартак»
02:44 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Моим клиентам звонят и предлагают приостановить контракт»
10 Августа
23:43 · Кубок России
​Игнашевич: «Есть задача - выигрывать в каждом матче»
23:32 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Тренируемся, не обращая внимание на график»
23:11 · Россия. Премьер-лига
​Самедов: «В игре с ЦСКА показали свой характер»
22:44 · Кубок России
Тренер «Химок» Талалаев: «Балтика» превратилась в хорошую машину»
22:38 · Россия. Премьер-лига
Мостовой объяснил, за счёт чего «Спартак» обыграет «Урал»
22:16 · Россия. Премьер-лига
Тарханов — о борьбе за чемпионство: «ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак» голодны до побед»
22:12 · Россия. Премьер-лига
Джанаев может продолжить карьеру в Азербайджане слухи
22:02 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» потерпел уже четыре поражения в новом сезоне, три из них – дома
21:41 · Россия. Премьер-лига
Тарханов заявил, что «Урал» не проиграет «Спартаку»
21:29 · Кубок России
«Балтика» удвоила перевес в матче с «Ахматом»
21:21 · Россия. Премьер-лига
«Боец, резкий парень»: Кечинов оценил дебют Рябчука за «Спартак»
21:15 · Россия. Премьер-лига
Новосельцев: «В «Спартаке» появилась яркая искра»
21:08 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов: «Только ЦСКА проголосовал за другой календарь»
Все новости
Рекомендуем