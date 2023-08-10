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Ганчаренко: «Тренируемся, не обращая внимание на график»

10 Августа 2023 • 23:32 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
Через 17 ч. 45 мин.

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко рассказал о подготовке своей команды к домашнему матчу против столичного «Спартака». Напомним, что стартовая игра четвёртого тура РПЛ пройдёт уже в грядущую пятницу, 11 августа.

«Бывает, команда себя в напряженном графике хорошо чувствует. Но если третий матч за неделю, то бывают сложности. Понимаем, есть график, не стоит на это обращать внимание», - делится Ганчаренко с «Матч ТВ».

Отметим, что грядущий матч станет для «шмелей» Ганчаренко третьим за шесть дней. 5 августа уральцы гостили у «Оренбурга» (2:0) в РПЛ, а в минувший вторник принимали дома «Ростов» в Кубке России (1:0).

«Какую‑то ротацию мы сделали, игроки сейчас в хорошем тонусе. Не нужно думать о графике, лучше подготовиться отдать всю энергию в матче со «Спартаком», - добавил тренер.
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Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко
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