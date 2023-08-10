​Самедов: «В игре с ЦСКА показали свой характер»

Известный в прошлом российский футболист Александр Самедов считает, что победа над ЦСКА в Фонбет Кубке России должна подбодрить футболистов после не очень удачного начала сезона в российском чемпионате. Вдобавок, сейчас «Факелу» предстоит игра с питерским «Зенитом» - действующим чемпионом страны.

- В игре с ЦСКА показали свой характер и потенциал. Нам предстоит мегатрудный матч в Петербурге, понятно, что «Зенит» с большим отрывом фаворит, но у нас нет другого выхода, кроме как биться в каждом матче, - цитирует слова Самедова РБ Спорт.

Матч «Факела» с «Зенитом» состоится в воскресенье, тринадцатого августа.