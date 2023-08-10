Мостовой объяснил, за счёт чего «Спартак» обыграет «Урал»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался в преддверии матча четвёртого тура чемпионата России между «красно-белыми» и «Уралом».

«Спартак» идет на первом месте, он выигрывает на кураже. Поэтому шансы «красно-белых» в этом матче — 60 на 40. «Урал» тоже неплохо смотрится, но они не имеют такой ротации состава, как у «Спартака», — приводит слова Мостового Rusfootball.

Эксперт считает, что «Спартак» одержит победу над «шмелями» со счетом 2:1, отметив, что у «красно-белых» есть два с половиной состава, и замены могут решить игру.

Встреча команды Гильермо Абаскаля с «Уралом» состоится 11 августа. Стартовый свисток главного арбитра матча должен прозвучать в 18:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую трансляцию игры в текстовом формате.