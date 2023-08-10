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Тарханов — о борьбе за чемпионство: «ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак» голодны до побед»

10 Августа 2023 • 22:16 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
Через 19 ч. 22 мин.

Экс-тренер «Спартака» Александр Тарханов поделился комментарием о чемпионской гонке в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«В этом году будет самая серьезная интрига в чемпионате. «Зенит» немного пресытился, ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак» злее, они голодны до побед», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Помимо этого, специалист считает, что уход лидера команды Малкома сказался на «Зените», Семаку требуется время на перестройку игры.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав девять очков. «Краснодар» находится на второй строчке, имея в своей копилке столько же очков. Тройку с семью баллами замыкают «Крылья Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
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