Бывший голкипер «Сочи» и московского «Спартака» Сослан Джанаев может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана.

По информации Sport24, 36-летним вратарём интересуется клуб «Араз‑Нахчыван», выступающий в высшем дивизионе страны. Команда представляет столицу азербайджанского анклава – город Нахичевань. Источник уточняет, что клуб уже ведёт переговоры с опытным голкипером.

Напомним, что Джанаев покинул «Сочи» этим летом, в составе южан футболист выступал с 2019 года.

Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, почему возрастной футболист покинул состав клуба Премьер-лиги.