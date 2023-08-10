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Джанаев может продолжить карьеру в Азербайджане слухи

10 Августа 2023 • 22:12 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
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13.08 20:00

Бывший голкипер «Сочи» и московского «Спартака» Сослан Джанаев может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана.

По информации Sport24, 36-летним вратарём интересуется клуб «Араз‑Нахчыван», выступающий в высшем дивизионе страны. Команда представляет столицу азербайджанского анклава – город Нахичевань. Источник уточняет, что клуб уже ведёт переговоры с опытным голкипером.

Напомним, что Джанаев покинул «Сочи» этим летом, в составе южан футболист выступал с 2019 года.

Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, почему возрастной футболист покинул состав клуба Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Сослан Джанаев Араз-Нахчыван
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